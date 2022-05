Albenga – Proteste e polemiche per l’affissione di manifesti No Vax con messaggi “discutibili” e gravemente offensivi delle Istituzioni di Governo negli spazi comunali.

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Eraldo Ciangherotti ha denunciato l’episodio e chiede che venga chiarito se i manifesti sono stati posizionati con l’autorizzazione dell’ufficio competente e chi ne abbia autorizzato il posizionamento.

“I manifesti affissi in queste ore ad Albenga – scrive Ciangherotti – sono allucinanti: “Vax, guerra e crisi sono le bombe per portarci nelle tombe”, c’è scritto, a firma di una sedicente “forza di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani contro la dittatura nazi-sanitaria”, con tanto di q-code e sito nel dark web”.

“Mi chiedo – denuncia Ciangherotti – come sia stato possibile che le affissioni di Albenga abbiano dato l’autorizzazione ad un messaggio farneticante. La risposta che mi sono dato è che ad Albenga anche questo ufficio non ha una guida, come tanti altri”.