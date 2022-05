Aggiornamento delle ore 8,00

7 km di coda sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Isola del Cantone e Genova Bolzaneto in direzione mare per lavori.

Coda anche sulla A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

Coda di 2 km sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

Rallentamenti e code anche sull’Autostrada A12 Genova – Livorno in uscita a Rapallo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Liguria – Ancora un avvio di giornata difficile per automobilisti e trasportatori in viaggio sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

Coda di 4 km viene segnalata sull’Autostrada A7 Genova – Milano tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, in direzione Mare, a causa di lavori.

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra il bivio di Voltri e Masone, in direzione nord e sempre per lavori di ripristino dopo l’incidente dei giorni scorsi.

Ancora coda e ancora sull’Autostrada A26 tra Ovada e Masone, in direzione mare e ancora tra Masone e Voltri.

Ripristinato invece il casello di Serravalle, sulla A7 Genova – Milano chiuso ieri pomeriggio per la caduta di calcinacci sulle auto in transito.

Le verifiche sulla stabilità hanno permesso la riapertura.