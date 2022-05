Genova – Grave incidente nel quartiere di Pontedecimo, in Valpolcevera. Per cause ancora da accertare un motociclista ha perso il controllo del mezzo a due ruote, forse nell’impatto con un altro veicolo, ed è caduto rovinosamente a terra riportando gravissime ferite.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e il motociclista è stato stabilizzato e poi trasferito con la massima urgenza in ospedale, in codice rosso.

In corso la ricostruzione dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo incidente grave che si registra a Genova.

Sul posto si registrano disagi alla circolazione.