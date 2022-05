Arcola (La Spezia) – Hanno investito un pedone che attraversava la strada e sono fuggiti invece di fermarsi a prestare soccorso. Sono accusati di omissione di soccorso i due anziani ultra 70enni identificati dai carabinieri a seguito di indagini sull’incidente, avvenuto lo scorso 14 maggio in località Romito Magra.

La vittima, un uomo di 60 anni, stava attraversando la strada quando è arrivata l’auto dei due anziani che lo ha travolto scaraventandolo a terra.

La vettura, invece di fermarsi per prestare soccorso al ferito e per chiamare i soccorsi, ha proseguito la sua corsa facendo perdere le tracce.

Il ferito era stato soccorso e trasferito in ospedale e grazie alla denuncia è stato possibile acquisire il materiale video delle molte telecamere della zona che hanno mostrato il passaggio dell’auto della coppia di anziani.

Risalendo alla targa e poi ai proprietari, i carabinieri hanno scoperto che la donna, 73 anni, era alla guida e il marito sedeva sul sedile del passeggero.

Non è chiaro perché non si siano fermati ma sono stati denunciati e i carabinieri hanno sequestrato la patente alla donna.