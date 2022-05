La Spezia – Qualche bicchiere di troppo rischia di costare caro al traportatore che sabato scorso ha causato un grave incidente in via Filzi, nel quartiere di Pegazzano.

Dopo aver perso il controllo del mezzo, un furgone per le consegne, un 50enne residente nelle 5 Terre ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro le auto in sosta.

Sul posto sono accorsi i mezzi della polizia locale e già all’atto dei primi rilievi, secondo la polizia locale, la dinamica appariva chiara: un furgone isotermico, alla cui guida si trovava lo stesso proprietario mentre percorreva la Via Filzi in salita diretto verso Biassa, nonostante si trovasse ad affrontare un tratto rettilineo, improvvisamente deviava tutto a sinistra sino a schiantarsi contro un’autovettura in sosta sul lato opposto della strada. L’urto era talmente forte che l’auto colpita veniva spinta indietro in salita per diversi metri, fino a quando non veniva fermata dallo spigolo del muro di cinta di un parcheggio.

I danni conseguenti al sinistro sono stati ingenti, soprattutto per il furgone che ha riportato la distruzione di tutta la parte anteriore sinistra ma, a riportare lesioni, per fortuna non gravi, è stata la passeggera dell’auto in sosta. Questo perché nell’auto, ancora parcheggiata, si trovavano il conducente e la donna pronti a partire.

Il conducente che aveva provocato il sinistro, si presentava in palese stato di ubriachezza: sottoposto subito alle due prove con etilometro, veniva documentato che l’automobilista si era posto alla guida con un tasso alcolico di 2,15 g/l, quindi ben superiore al limite della fascia più grave di 1,50 g/l.

Per l’uomo le conseguenze, sia sul piano penale che su quello amministrativo, sono state pesanti: al termine dei rilievi e dei relativi atti, gli sono state contestate la guida pericolosa con perdita di controllo del veicolo, circolazione contromano e guida in stato di ebbrezza (denuncia penale con ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro e arresto da sei mesi ad un anno più sospensione della patente di guida da uno a due anni), con pene raddoppiate per aver provocato incidente stradale.

Per tale aggravante, con la sentenza di condanna, il Giudice disporrà la revoca della patente di guida e la confisca dell’autoveicolo.

Nell’immediatezza il mezzo è stato sottoposto a sequestro e fermo amministrativo e la patente ritirata.

La Spezia, 19 maggio 2022.