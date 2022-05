Ancora nessun decesso da coronavirus in Liguria e continua il lento ma costante calo dei nuovi casi di contagio scoperti con i test.

Con 1.276 test molecolari e 4.957 test rapidi eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti 618 nuovi casi di infezione (1 test positivo ogni 10)

In calo anche il numero delle persone ricoverate in ospedale per coronavirus (193) e quello dei casi gravi e gravissimi seguiti nei reparti di Terapia Intensiva (7).

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 63

SAVONA (Asl 2): 79

GENOVA Asl 3: 302

Chiavari e Tigullio Asl 4: 61

LA SPEZIA (Asl 5): 113

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 21 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.457.494 1.276 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 3.056.048 4.957 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 445.206 618 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 10.920 -406

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.368 LA SPEZIA 1.689 IMPERIA 1.510 GENOVA 5.785 Residenti fuori Regione/Estero 235 altro/in fase di verifica 333 TOTALE 10.920

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 193 7 -9 ASL1 29 0 -1 ASL2 25 0 -2 San Martino 39 5 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 31 1 4 Ospedale Gaslini 1 0 0 ASL3 globale 25 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 24 0 -2 ASL 3 Gallino 1 0 1 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 15 0 -4 ASL4 Sestri Levante 14 0 -2 ASL4 Lavagna 1 0 -2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 28 1 -2 ASL5 Sarzana 25 0 0 ASL5 Spezia 3 1 -2