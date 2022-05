Imperia – E’ accusato di esercitare la professione di dentista senza avere le abilitazioni necessarie e senza dichiarare i redditi al Fisco italiano il falso specialista cui stamane è stato sequestrato uno yacht con sette posti letti all’ancora in un prestigioso angolo del Porto di Imperia.

A eseguire il blocco preventivo i carabinieri su richiesta del Tribunale. L’uomo, che opera tra Imperia e Torino, sta affrontando diverse vicende giudiziarie per la sua attività abusiva e ora anche il Fisco ha messo sotto la lente di ingrandimento il patrimonio economico del falso dentista che risulterebbe vivere ben al di sopra delle possibilità dichiarate all’Agenzia delle Entrate.

Il sospetto è che, oltre ad esercitare abusivamente la professione, il falso dentista non dichiari quanto effettivamente incassa dagli ignari clienti.

Gli esperti consigliano di verificare sempre, presso gli ordini professionali e la associazioni di categoria, l’effettiva abilitazione dei professionisti a cui ci si rivolge, specialmente in campo medico.