Follo (La Spezia) – Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova il 65enne che questo pomeriggio è stato travolto dalla motozappa mentre si trovava nell’orso di casa.

L’uomo si trovava nel proprio campo a Tivegna, in provincia della Spezia, quando, per cause ancora da chiarire, si è trovato travolto dal mezzo agricolo.

La motozappa ha colpito il 65enne alle gambe, ferendolo in modo serio.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Martino di Genova dove si trova ricoverato in gravi condizioni.