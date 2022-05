Chiavari – Vigili del fuoco in azione in piazza Roma per un incendio divampato nell’attico di un palazzo.

I vicini di casa hanno sentito un forte odore di bruciato e poi visto il fumo che usciva dalle finestre.

Subito è scattato l’allarme e le chiamate ai vigili del fuoco.

Non è chiaro se all’interno vi siano persone o meno.

aggiornamento –

I Vigili del fuoco hanno tratto in salvo un cane rimasto all’interno. Successivamente hanno estinto l’incendio scaturito in cucina. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario evacuare il caseggiato