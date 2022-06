Correnti umide porteranno sul nord Italia temporali nella zona della Pianura Padana e passaggi nuvolosi in genere.

La Liguria rimarrà un po’ ai margini con pochi fenomeni confinati alle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 5 giugno 2022

Prima parte di giornata caratterizzata dal bel tempo con qualche nube innocua sulle Alpi Liguri e lungo le coste di savonese e genovese.

Nel pomeriggio passaggio instabile sui versanti padani da ponente verso levante con possibilità per qualche localizzato rovescio.

Tempo asciutto lungo la costa con parziale aumento della nuvolosità.

Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali con qualche rinforzo nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie.

Costa: min 17/21°C, max 25/29°C

Interno: min 9/16°C, max 21/31°C

Lunedì 6 giugno 2022

Giornata calda e soleggiata con solo qualche nube innocua lungo le coste. Non sono da escludersi locali episodi instabili nelle ore più calde sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante.

Venti deboli dai quadranti meridionali

Mare prevalentemente poco mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per martedì 7 giugno 2022

Tempo soleggiato in mattinata. Possibile passaggio instabile da nord-ovest nel pomeriggio. Temperature in calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.