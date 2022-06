Genova – Torna, dopo due anni di sospensione causa Covid, il flash mob in salsa Pesto alla scuola Contubernio D’Albertis di San Fruttuoso. Per celebrare il “ContuPesto” ben 900 bambini, tutti vestiti rigorosamente in verde e bianco, con mortai, pestelli, grembiuli e berretti da cuoco prepareranno il vero Pesto Genovese sui banchi di scuola, portati per l’occasione all’aperto, utilizzando gli ingredienti tradizionali rigorosamente inseriti nel ricettario genovese: basilico, parmigiano reggiano, pecorino sardo, pinoli, olio extravergine di oliva, aglio e sale.

A “garantire” la corretta esecuzione della “pestellata” e il rispetto della ricetta tradizionale ci sarà Roberto Panizza, presidente dell’Associazione Culturale “PalatiFini” e noto a tutti anche come l’organizzatore-promotore del Campionato Mondiale del Pesto Genovese al Mortaio che ha recentemente incoronato una genovese di Pegli di 22 anni, Camilla Pizzorno, come autrice del “miglior Pesto al Mondo”.

L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” di via Amarena, fondato nel 1863 ha aderito, con entusiasmo, già dal 2018 alle iniziative della Regione Liguria per sostenere all’UNESCO la candidatura del “pesto genovese al mortaio” come patrimonio dell’umanità. L’evento “Contupesto” è stato inserito nel piano dell’offerta formativa della scuola per far conoscere ai bambini il pesto genovese, i prodotti, i sapori e le tradizioni della Liguria.

Dopo due anni di temporanea sospensione per i noti motivi pandemici, oggi, mercoledì 8 giugno, sul piazzale principale della scuola, in Via Amarena 11 (Genova – San Fruttuoso –

sopra Piazza Solari), a partire dalle ore 9.30, ci sarà il nuovo flash mob, un video

e filmati con i 900 bambini della Scuola Contubernio che prepareranno oltre mille crostini al pesto.

Al termine di Contupesto seguirà un Social Flash Mob – con foto e video – che vede

uniti, in questa iniziativa, tutte le fasce di età, dai bambini di un anno o poco più

dell’Asilo Nido e, a crescere, della Sezione Primavera e della Scuola Materna, via

via, continuando a crescere fino alle Scuole Elementari e Medie per arrivare alle

Nonnine ultra novantenni dell’Istituto, risiedenti nella Casa di Riposo.

Immaginando così un passaggio generazionale dell’uso tradizionale del mortaio e

del pestello. Nonni e bambini immersi nel profumo caratteristico del basilico genovese al grido di “Il pesto non ha età”.

Ci saranno balletti, disegni, cartelloni, sorprese, sorrisi, allegria, divertimento per scoprire ed apprezzare le nostre tradizioni e i nostri sapori e per chiedere di riprendere e continuare a sostenere la candidatura del pesto genovese all’UNESCO.

Ma ecco i numeri di #contupesto: 900 bambini delle scuole del Contubernio, 25

nonne della Casa di Riposo, 93 Dipendenti dell’Istituto, 105 mortai, 160 piantine di

basilico, 409 disegni e cartelloni sul pesto, 1 laboratorio di cake-design dedicato

esclusivamente al colore verde del basilico, 1.000 crostini al pesto preparati alla

mattina dalle mamme, 40 Kg di trofie preparate sul momento, in cucina, dalle cuoche.

Saranno presenti, fra l’altro, anche alcuni partecipanti del recente campionato mondiale del pesto in supporto alle Cuoche e alle Maestre.

Sarà inoltre possibile condividere sui social network facebook, instagram, twitter le

fotografie e i video, legati agli eventi della Scuola Contubernio, utilizzando gli

hashtag #contupesto #contupesto3 #wilpesto #orgogliopesto #postailpesto

#pestoascuola #contubernio #scuolacontubernio #iovadoalcontubernio #genova

#ilpestononhaetà #ilovepesto #ioamoilpesto #regioneliguria

Chi volesse partecipare all'evento può telefonare alla Segreteria della Scuola

Contubernio (010/503306) oppure trovarsi direttamente alle ore 9.30 sul piazzale

della scuola in Via Amarena 11.

n. 84 e 381. Ingresso pedonale da Via Amarena 11 ma anche da Via Ferretto (in

fondo a Via Donaver) e da Via Savelli (vicino a P.zza Solari).

