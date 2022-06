Imperia – Abita con la famiglia adottiva in un piccolo paese dell’entroterra genovese ma sa di essere nata ad Imperia 25 anni fa da una ragazza di 15 anni che è rimasta incinta ed ha deciso di nascondere la gravidanza per 9 mesi e di non abortire.

Ora Maria Elena cerca di avere notizie della mamma e vorrebbe incontrarla e ringraziarla “per averle donato una vita bellissima e piena di amore” e per “capire”.

Mille domande, lecite, che la giovane vorrebbe fare a quella ragazzina che l’ha messa al mondo sfidando il mondo intero e oggi potrebbe essere ancora mamma.

Un video, condiviso sulla piattaforma di Tik-tok e rilanciato sulla pagina Facebook di “Sei di Imperia se” ha fatto scattare una catena di solidarietà per cercare la mamma di Maria Elena.

Qualcuno, sempre sui social, avanza qualche perplessità sulla storia, in particolare sulla possibilità che una ragazzina di 15 anni riesca a tenere nascosta alla famiglia una gravidanza e il successivo parto ma i più preferiscono credere ad una bella storia pulita come se ne incontrano sempre meno sui social.

Qui il video