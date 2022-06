Genova – Lo avevano annunciato nei giorni scorsi e così è stato: gli attivisti del centro sociale Terra di Nessuno sono tornati ad occupare l’area del Lagaccio che ha ospitato il centro per decenni.

L’occupazione è avvenuta senza tensioni o scontri con le forze dell’ordine che erano presenti con agenti in borghese e in divisa.

Gli attivisti contestano al Comune l’abbandono dell’area e alcuni progetti, sgraditi ai residenti, per trasformare l’area in un’isola ecologica.

Per gli occupanti, che hanno rotto i sigilli apposti dalle forze dell’ordine dopo lo sgombero di alcuni mesi fa, pensano che le attività sociali del centro possano essere una risposta alle proteste dei cittadini sul futuro dell’area del Lagaccio.

foto di Archivio