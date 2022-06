Ventimiglia (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova le condizioni del sub di 54 anni colpito da malore mentre effettuava un’immersione sui fondali davanti a Ventimiglia, nel ponente ligure.

L’uomo è emerso e si è sentito male poco dopo perdendo i sensi e i compagni di immersione hanno subito dato l’allarme.

Sul posto è arrivato l’elicottero del soccorso 118 e il sub è stato trasferito d’urgenza in ospedale, a Genova.

Qui i medici hanno prescritto immediata terapia iperbarica nella convinzione che possa essere stato colpito da embolia a seguito di una emersione troppo rapida.

Le sue condizioni sarebbero gravi.