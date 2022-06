Genova – Astensionismo record per le elezioni amministrative. Alla chiusura dei seggi, ieri sera alle 23, solo il 44,12% degli aventi diritto aveva espresso la propria opinione con il voto peggiorando, se possibile, il dato del 2017 quando, al primo turno di voto, si era espresso il 48,39 per cento dei genovesi.

Astensione record per le amministrative e il rinnovo dei Presidenti di Municipio in Bassa Valbisagno, con la quota più bassa di votanti (il 39,97%) mengre nel Municipio del Levante la percentuale più alta con il 48,2%.

E’ andata peggio solo per i Referendum con un flop nazionale che registra il 20% circa dei votanti ma che indica una precisa scelta poiché neppure laddove si è votato per le amministrative i Cittadini hanno espresso in massa la loro scelta, rinunciando invece a ritirare le schede elettorali e decidendo, di fatto, di non votare.

Questi i dati ufficiali:

DESCRIZIONE SEZIONI TOTALE ISCRITTI TOTALI VOTANTI % REF 1 – Abrogazione misure di incandidabilità e divieto a ricoprire cariche elettive 656/656 441.488 168.071 38,07 REF 2 – Limitazione misure cautelari nel processo penale 656/656 441.488 167.715 37,99 REF 3 – Separazione funzioni dei magistrati 656/656 441.488 167.566 37,95 REF 4 – Membri laici nel consiglio direttivo Corte di Cassazione 656/656 441.488 167.380 37,91 REF 5 – Elezione dei componenti togati nel CSM 656/656 441.488 167.430 37,92 SINDACO 656/656 480.424 211.986 44,12 CONSIGLIO COMUNALE 656/656 480.424 211.986 44,12 PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE I-CENTRO EST 93/93 72.457 33.323 45,99 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE I-CENTRO EST 93/93 72.457 33.323 45,99 PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE II-CENTRO OVEST 76/76 47.870 20.678 43,20 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE II-CENTRO OVEST 76/76 47.870 20.678 43,20 PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE III-BASSA V.BISAGNO 85/85 65.842 26.320 39,97 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE III-BASSA V.BISAGNO 85/85 65.842 26.320 39,97 PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE IV-VAL BISAGNO 63/63 44.557 18.744 42,07 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE IV-VAL BISAGNO 63/63 44.557 18.744 42,07 PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE V-VAL POLCEVERA 69/69 43.512 18.604 42,76 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE V-VAL POLCEVERA 69/69 43.512 18.604 42,76 PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE VI-MEDIO PONENTE 62/62 45.769 19.838 43,34 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI-MEDIO PONENTE 62/62 45.769 19.838 43,34 PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE VII-PONENTE 69/69 47.662 21.212 44,51 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VII-PONENTE 69/69 47.662 21.212 44,51 PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE VIII-MEDIO LEVANTE 67/67 58.654 26.158 44,60 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VIII-MEDIO LEVANTE 67/67 58.654 26.158 44,60 PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE IX-LEVANTE 72/72 54.101 26.085 48,22 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE IX-LEVANTE 72/72 54.101 26.085 48,22