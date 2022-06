San Colombano Certenoli (Genova) – Ha perso il controllo della vettura che stava guidando e si è ribaltato finendo fuori strada. Ennesimo incidente, nella notte, sulla strada statale 225, nel comune di San Colombano Certenoli, in val Fontanabuona.

Due persone sono finite in ospedale, soccorse dal 118, dopo che la loro auto si è ribaltata in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e i pompieri hanno liberato dalle lamiere contorte i due occupanti il veicolo e li hanno affidati alle cure del personale paramedico dell’ambulanza.

Stabilizzati i feriti i mezzi di soccorso sono partiti verso l’ospedale San Martino di Genova con il codice rosso, il più grave.