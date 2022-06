Genova – Non inizia bene la mattina per il traffico sulle autostrade attorno al capoluogo ligure. Coda viene segnalata sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l’Allacciamento A10/A7, in direzione Genova, per traffico molto sostenuto.

Coda sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Nervi e Recco, in direzione Livorno per un veicolo in avaria.

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Voltri e Ovada, in direzione nord, per lavori.

Sempre sulla A26 segnalati ben 10 km di coda tra tra il Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori