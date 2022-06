Genova – Si è arrabbiato per essere stato costretto a scendere ad una fermata sbagliata e ha deciso di prendersela con il conducente del Bus bloccandolo al capolinea e prendendo a calci e pugni la porta di plexiglass che ne protegge l’abitacolo e poi, all’arrivo della polizia si è scagliato anche contro gli agenti.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 57enne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, denunciandolo altresì per interruzione di pubblico servizio.

Ieri sera i poliziotti dell’U.P.G. sono intervenuti per una lite a bordo di un autobus;

al loro arrivo hanno trovato il 57enne in piedi di fronte al mezzo pubblico, intento ad impedirne la marcia. L’autista dell’autobus ha raccontato agli agenti che il passeggero, indispettito per essere stato costretto a scendere ad una fermata successiva da quella richiesta, ha atteso che il mezzo ritornasse dal capolinea per bloccarlo ed inveire contro il conducente, minacciandolo ripetutamente e colpendo il plexiglass che lo proteggeva; la volante ha fermato il 57enne che è stato portato in Questura dove ha continuato a fare resistenza fino a causare lievi lesioni agli agenti.