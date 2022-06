Imperia – Ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra mentre il mezzo a due ruote proseguiva la sua corsa schiantandosi contro un palo della luce. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, ieri sera, per un centauro che percorreva viale Matteotti, a Imperia.

Il motociclista è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasferito in ospedale per accertamenti ma il palo della luce è rimasto danneggiato dall’impatto ed è stato necessario un intervento di emergenza per poterlo mettere in sicurezza.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente per ricostruire eventuali responsabilità.