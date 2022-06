Savona – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del motociclista rimasto ferito questa mattina, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Salea, nella strada statale SP3.

Per cause ancora da accertare il motociclista si è scontrato con un altro centauro ed entrambi sono finiti a terra.

Ad avere la peggio un giovane di 29 anni che ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso.

La donna che guidava l’altro veicolo ha riportato solo lievi ferite ed è stata condotta in ospedale in codice giallo per controlli.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità.