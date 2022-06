Arma di Taggia (Imperia) – Sono in azione gli aerei anti incendio Canadair per cercare di spegnere il rogo che dal primo pomeriggio di oggi è in atto ad Arma di Taggia, nell’imperiese, classificato come incendio di interfaccia.

Al momento 3 persone sono state evacuate in via precauzionale.

Sul posto sono attivi due canadair e un terzo è in arrivo.