Genova – Una mattinata a bordo della barca Maxi 100 ARCA Sgr dedicata ai bambini e ai ragazzi in cura all’Istituto Gaslini e ad alcuni ospitati dalle case di accoglienza di Genova. Questa l’iniziativa “Sailing for children in hospital – cleaning the sea edition”, che si è

svolta oggi 18 giugno 2022 al Porto Antico di Genova. La giornata è stata organizzata dal Porto dei piccoli in collaborazione con Fast and Furio Sailing Team, Banca Carige e ARCA Fondi Sgr e si svolge nell’ambito della tre giorni “Un mare di opportunità. Blue economy e crescita sostenibile” in occasione dell’arrivo a Genova della Rolex Giraglia 2022.

“Sailing for children in hospital”, avviato nel 2021, offre l’opportunità ai piccoli degenti di salire a bordo del 100 piedi con il team dello skipper e ambassador del Porto dei piccoli, Furio Benussi, con l’obiettivo di allontanarsi per qualche ora dalle stanze dell’ospedale.

“Il mare è il nostro elemento fondante e quello che utilizziamo con i bambini in cura per evadere dall’ambito ospedaliero.

“Conoscerlo direttamente a bordo di una imbarcazione come questa è un’esperienza eccezionale per i nostri beneficiari”, sostiene Gloria Camurati Leonardi, direttore

e fondatrice del Porto dei piccoli.

Tutto questo con i laboratori svolti dai professionisti del Porto dei piccoli per sensibilizzare ed educare i bambini sul tema dell’inquinamento marino da macro e microplastiche.

“Lavorando con i bambini mi sono reso conto del fatto che la salvaguardia dell’ambiente sia una loro dote innata, dote che spesso va perduta con la crescita. Il compito di noi operatori è esaltare questa qualità e fornire al bambino i giusti strumenti per essere un futuro cittadino consapevole del pianeta Terra che ha a cuore il luogo dove vive e si applica affinché venga preservato”, dice Nicola Rasore, biologo marino del Porto dei piccoli e ricercatore dell’Università di Genova.

I laboratori progettati dal Porto dei piccoli sono:

1. Raccolta e analisi delle plastiche in mare: raccolta di campioni di acqua marina con retini da plancton, osservazione e classificazione attraverso un microscopio portatile

2. Convivenza animali – plastica: analisi della risposta di diverse specie di animali marini alla presenza della plastica e comprensione del ruolo assunto dai rifiuti plastici nell’ecosistema marino

3. Il percorso delle microplastiche: ricostruzione del percorso della plastica per scoprire quali sono gli agenti atmosferici che intervengono nel renderle presenti nell’ambiente marino