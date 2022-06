Il campo di alta pressione resta stabile sul Mediterraneo ma il passaggio di deboli correnti umide di origine meridionale porteranno locali addensamenti di nuvole ma senza precipitazioni.

Il clima diventerà, però, ancora più afoso.

Quest, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 20 giugno 2022

Giornata soleggiata e molto afosa ovunque. Passaggio di locali velature in mattinata, mentre nel pomeriggio si svilupperanno locali addensamenti innocui sulle Alpi Liguri. In serata potranno manifestarsi anche dei batuffoli di maccaja lungo le coste di genovese e savonese.

Venti: deboli dai quadranti meridionali. Rinforzi di marino nel pomeriggio sui versanti padani.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: in lieve calo nelle massime costiere.

Costa: min 18/22°C, max 26/30°C

Interno: min 11/19°C, max 26/35°C

Martedì 21 giugno 2022

Locali addensamenti di nubi basse innocue nel corso della prima mattinata ed in serata lungo le coste del centro della regione.

Tempo soleggiato altrove con qualche addensamento innocuo pomeridiano sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Locali rinforzi su versanti padani dal pomeriggio.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: in lieve calo nelle massime costiere.

Tendenza per mercoledì 22 giugno 2022

Aumenteranno localmente le nubi basse lungo le coste ma senza fenomeni.

Clima afoso con temperature in calo nei valori massime e delle zone interne.