Isola del Cantone (Genova) – Inizia in salita la nuova settimana sulle autostrade della Liguria con il ritorno dei cantieri e con il grave incidente registrato questa mattina, poco dopo le 6,30 sull’Autostrada A7 Genova – Milano tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova.

Per cause ancora da accertare un mezzo pesante si è ribaltato occupando la carreggiata. Il conducente è rimasto ferito in modo grave e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso e della polizia stradale.

L’uomo è stato estratto dalle lamiere e stabilizzato dal personale del 118 e poi trasferito d’urgenza in ospedale.

L’incidente ha provocato pesanti disagi sull’autostrada in direzione Genova. I vigili del fuoco hanno liberato la corsia di sorpasso e ora si procede sull’unica corsia in attesa di spostare completamente il mezzo pesante e liberare completamente la carreggiata.

notizia in aggiornamento