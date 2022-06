Genova – Fino a 10 km di coda, ieri sera, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure.

Tre le vetture coinvolte al km 22,5.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e della polizia stradale e il traffico ha subito pesanti disagi a causa del restringimento della carreggiata per l’incidente.

La situazione si è risolta in tarda serata.

Alle 20,40 si segnalavano code fino a 10 km