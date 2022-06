Liguria – Scatterà questa mattina alle 10 per terminare alle 20 – salvo modifiche o prolungamenti – lo stato di Allerta Gialla per temporali e maltempo in Liguria.

Il passaggio di correnti fresche sul Nord Italia si scontrerà con masse d’aria umida e temperature decisamente estive formando ammassi nuvolosi che potrebbero dare vita a fenomeni temporaleschi anche intensi, specie nell’entroterra ma non è escluso uno sconfinamento sino alla costa. Possibili localmente anche vento molto forte e grandinate.

I fenomeni sul Ponente potrebbero essere legati al passaggio della struttura a ridosso delle Alpi con conseguenti sconfinamenti mentre, sul centro Levante saranno possibili rovesci e temporali anche in formazione sul mare.

Il graduale esaurimento delle precipitazioni è atteso dal tardo pomeriggio.

Il transito della perturbazione porterà a un calo generalizzato delle temperature.

Ecco, dunque i fenomeni previsti dalle previsioni meteo diffuse dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal:

MARTEDI’ 28 GIUGNO il transito di un’onda depressionaria determina condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione tra tarda mattinata e pomeriggio con probabili temporali da Ponente verso Levante con alta probabilità di fenomeni forti o organizzati anche associati a repentini colpi di vento e locali grandinate.

Venti fino a 40-50 km/h, localmente forti, con improvvise raffiche associate ai temporali. Temperature in calo, ma ancora elevate su C dove permangono condizioni di disagio fisiologico per caldo, specie nelle vallate interne meno ventilate