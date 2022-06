Genova – Sta provocando non pochi disagi la rottura di un tubo dell’acqua avvenuta questo pomeriggio in via Bologna.

Al momento sono segnalati problemi di fornitura in via San Marino, via Ferrara, via Bologna e via Bartolomeo Bianco.

Diverse le famiglie rimaste a secco con pesanti disagi viste anche le temperature della stagione.

Per chi avesse necessità di rifornimento, Iren ha messo a disposizione dalle ore 17.30 due autobotti posizionate in via San Marino, all’incrocio con via Bianco e in via Ferrara, all’altezza del civico 99.