Genova – La mala-movida si sposta per la città “inseguita” dalle forze dell’ordine. Dopo i giardini di Quinto, la teppaglia alla ricerca del divertimento a tutti i costi si sposta anche a Nervi e se la polizia “blinda” una zona, i carabinieri sono costretti ad intervenire alla stazione di Nervi per un gruppo di giovinastri che ha pensato di trascorrere la serata danneggiando la sala d’aspetto.

I militari sono arrivati sul posto chiamati da passanti che sentivano urla e colpi provenire dalla stazione.

All’arrivo delle divise la spavalderia è sparita come una bolla di sapone e i ragazzetti sono stati redarguiti e identificati.

Resta il problema della Mala-Movida che si sposta dal centro storico dove viene “inseguita” vicolo per vicolo alla “periferia” sia di ponente che di levante.

Le bande di ragazzini si spostano di quartiere in quartiere cercando zone tranquille e lontane da occhi indiscreti. Alcol e tanta droga a condire serate di noia e frustrazione.

Risse, scontri e atti di bullismo sono il pane quotidiano per molti residenti delle zone “prescelte” mentre la concentrazione di forze dell’ordine sul centro storico rischia di lasciare sguarnite, come una coperta troppo corta, le altre zone.