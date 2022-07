Campomorone – Grave incidente nel cantiere per il Terzo Valico in costruzione nella zona di Campomorone, immediato entroterra genovese. Per cause ancora in via di accertamento una betoniera si sarebbe ribaltata all’interno del cantiere ed il conducente sarebbe rimasto ferito nell’incidente.

L’incidente è avvenuto nella notte e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 ma fortunatamente il conducente del mezzo sarebbe riuscito ad uscire dal mezzo da solo attendendo poi i soccorsi insieme al personale addetto alla sicurezza che è accorso sul luogo.

L’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti ma avrebbe subito una lussazione della spalla.

Scattati anche i controlli per accertare il rispetto delle normative di sicurezza.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.