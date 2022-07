Genova – E’ ricoverato all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova e non è in pericolo di vita il bambino di 9 anni che questa mattina è stato investito in via Sardorella, a Bolzaneto.

Il bimbo si trovava in bicicletta quando è stato colpito da un’auto, a sua volta urtata da un motorino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il piccolo in codice rosso all’ospedale.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando gli agenti della Locale