Un decesso e ben 3.234 nuovi casi di contagio scoperti in 24 ore in Liguria. L’epidemia di coronavirus torna ad aumentare nella nostra regione. A registrarlo l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza ancora in atto.

Complice l’abbassamento delle auto-difese (mascherine e distanziamento) il numero dei contagi torna a salire sensibilmente. Crescono però anche i ricoveri negli ospedali (274) e quello dei reparti di Terapia intensiva (7) dove si curano i casi gravi e gravissimi e dove la mortalità è ancora molto alta.

La campagna vaccinale ci protegge ancora dalle complicanze e certamente, a fronte del numero di contagi, i ricoveri sono sporadici come i decessi ma la situazione induce alla massima cautela e al rispetto delle norme elementari di auto protezione, specie in presenza di un gran numero di persone.