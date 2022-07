Sanremo – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’anziano di 65 anni precipitato insieme al figlio in un dirupo mentre era alla guida di un furgone.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20, a San Bartolomeo. Per cause ancora da accertare il furgone sul quale viaggiavano è caduto in un dirupo e i due sono rimasti incastrati tra le lamiere.

Fortunatamente l’allarme è scattato velocemente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

L’anziano è stato estratto e trasferito d’urgenza in ospedale con l’elicottero. Le sue condizioni sono particolarmente gravi.

Soccorso e ricoverato in ospedale anche il figlio ma le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti.