Genova – Un divieto temporaneo di balneazione a Priaruggia è stato emesso dal sindaco di Genova Marco Bucci su proposta dell’assessore Campora.

A far scattare lo stop ai bagni in mare nella zona compresa tra il tratto terminale di via Silvano Stacchetti e l’asse di via Capo San Rocco sono state le indagini di Arpal che hanno evidenziato la necessità di un divieto.