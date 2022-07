Genova – La presenza di una sostanza oleosa sulla carreggiata in direzione ponente rende pericolosa la strada Sopraelevata Aldo Moro

A segnalarlo la polizia locale con un avviso sul sistema GenovAlert diffuso via Telegram

Si raccomanda quindi la massima prudenza, specie per chi viaggia in scooter o moto, in direzione Ponente, a causa della presenza di sostanza che rende scivoloso il manto stradale

(foto Archivio)