La Spezia – Incidente questa notte sull’autostrada A12 Genova Livorno, nel tratto compreso tra Brugnato e La Spezia, in direzione levante.

Qui, per cause ancora in fase di verifica, un mezzo pesante che stava viaggiando sul tratto autostradale si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata opposta e occupandola in parte.

Ferito, per fortuna in modo lieve, l’autista che è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso del Sant’Andrea in codice giallo.

Oltre ai soccorsi sanitari, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Stradale.