Tre decessi e 2.180 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Cresce ancora il numero delle vittime del covid che, nella nostra regione, ha raggiunto quota 5.379 da inizio pandemia.

Il bollettino diffuso dalla Regione Liguria registra il decesso di due uomini di 92 e 68 anni e di una donna di 83 anni.

Numeri ben lontani dall’emergenza dei mesi scorsi anche grazie alla campagna di vaccinazione effettuata e che dovrebbe riprendere con energia nelle prossime settimane, con la quarta dose per anziani over60 e per persone con problemi di salute.

Cresce anche il tasso di positività (24,7% dei test positivi) e con 8.809 test eseguiti tra molecolari e antigenici su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti 2.180 nuovi casi.

Crescono anche i ricoverati negli ospedali per covid, il bollettino sanitario ne registra 397, 13 in più rispetto al bollettino precedente e purtroppo torna a crescere anche il numero dei casi gravi e gravissimi, sono 11 le persone ricoverate nei reparti di Terapia intensiva dove la mortalità è molto alta.

In isolamento domiciliare ci sono 23.228 persone, 493 in più rispetto al bollettino precedente.