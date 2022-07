Genova – Giornata da bollino rosso per il caldo, mercoledì 20 luglio dopo le due con bollino arancione di ieri e di oggi. E’ emergenza caldo in Liguria, con un vasto campo di alta pressione sul Mediterraneo centro occidentale che impedisce alle perturbazioni di fare ingresso sul Nord Italia portando un pò di pioggia e di fresco.

La Protezione Civile ha diramato un allarme per caldo e afa che raggiungerà il picco nella giornata di domani ma le previsioni meteo parlano di un periodo di gran caldo che dovrebbe durare per tutta la settimana almeno.

Una situazione allarmante per le persone, con invito agli anziani e ai bambini a non uscire di casa nelle ore centrali della giornata ma anche per la Natura visto che non piove da settimane e che la siccità, oltre a creare problemi di approvvigionamento idrico, sta causando forti problemi a boschi e prati che stanno seccando come non si ricorda a memoria d’uomo.

Il Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal ha emesso un avviso meteorologico per il disagio fisiologico da caldo per la giornate di oggi, martedì 19 luglio. Maggiormente interessati saranno i versanti marittimi della regione (zone A, B, C)

Prosegue, infatti, la fase molto calda che interessa anche la Liguria e che vede non solo la presenza di un solido anticiclone subtropicale ma anche dell’effetto favonico provocato dai venti settentrionali. Questo mix di fattori provoca temperature molto alte non solo di giorno ma anche di notte, a fronte di tassi d’umidità medio-bassi.

Per oggi martedi’ 19 luglio si prevedono, infatti, temperature in ulteriore lieve aumento seppur con umidità generalmente bassa.

Elevato disagio fisiologico per caldo è previsto nelle aree urbane e nelle valli interne di ABC, moderato altrove.

Mercoledì 20 luglio avremo temperature pressoché stazionarie o in lieve calo specie nei valori minimi con moderato disagio fisiologico per caldo su tutte le zone, localmente elevato sulle aree urbane e le valli interne di ABC.