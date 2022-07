Zoagli (Genova) – Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ustionato al viso, questo pomeriggio, mentre lavorava in località Sant’Ambrogio, frazione di Zoagli.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine e l’uomo è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova.

Ancora da chiarire le circostanze dell’incidente ma sembra che, a causare la fiammata che ha incendiato i vestiti dell’operaio sia stato un “ritorno di fiamma”.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Ezra Pound.