Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo è ancora forte e mantiene sul Nord Italia condizioni di tempo stabile e con caldo molto intenso.

Oggi e domani giornate da bollino rosso per il caldo e grande preoccupazione per l’assenza di precipitazioni che si prolunga ancora e non si vedono all’orizzonte segni di un cambiamento imminente.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime pre:

Mercoledì 20 luglio 2022

Condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino; al pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi appenninici e sulle Alpi Liguri, con possibili locali acquazzoni. Lungo la fascia costiera cielo ancora sereno o poco nuvoloso.

Pesante disagio fisiologico per caldo prevalentemente torrido, picchi termici diffusamente sopra i 35°C

Venti: al mattino moderati/tesi da nord. Al pomeriggio brezze da sud su tutto l’arco ligure.

Mari: poco mosso

Temperature: stazionarie

Costa: min 25/29°C, max 32/37°C

Interno: min 13/20°C, max 34/38°C (fondovalle/collina )

Giovedì 21 luglio 2022

Ancora tempo stabile con possibili formazioni di nuvole, al pomeriggio, nelle vallate interne. Pesante disagio fisiologico per afa sui litorali, picchi termici diffusamente sopra i 30°C

Venti deboli e variabili

Mari: generalmente quasi calmo o poco mosso.

Temperature in generale calo lungo la fascia costiera, ma in aumento i valori di umidità relativa. Caldo afoso

Tendenza per venerdì 22 luglio 2022

Tempo ancora stabile e senza variazioni di rilievo.

Persiste forte disagio per caldo afoso