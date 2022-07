Quiliano (Savona) – E’ stata riaperta la ferrovia Savona – Genova bloccata questo pomeriggio per un incidente mortale nei pressi della galleria Bossarino. Una persona sarebbe stata travolta e uccisa da un treno di passaggio.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma il convoglio si è bloccato e la linea è stat bloccata a lungo per consentire le operazioni di verifica e per le indagini.

L’incidente mortale è avvenuto attorno alle 14 la linea ferroviaria è stata ripristinata dopo alcune ore.

Pesanti i disagi per chi viaggia in treno.