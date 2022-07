Diano Marina (Imperia) – Si è sentito male ed ha perso velocemente i sensi per poi morire. Così ha perso la vita un 47enne impiegato come lavapiatti in un albergo di Diano Marina.

Soccorso dai colleghi, l’uomo è morto prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118 e quando il mezzo è arrivato, ai medici non è rimasto che constatare il decesso.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche la possibilità di un collegamento tra la recente ondata di caldo e il decesso dell’uomo ma si indaga anche per accertare orari di lavoro e condizioni in cui il lavapiatti lavorava.

I carabinieri stanno verificando ogni elemento e ascolteranno i dipendenti dell’albergo per comprendere se il decesso possa essere collegato allo stress e al caldo.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità. E’ infatti possibile che l’uomo soffrisse di problemi cardio-circolatori e non ne fosse consapevole.

