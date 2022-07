Vobbietta (Genova) – Lo hanno trovato ormai morto nelle acque del lago di Vobbietta (lago di Savio), già tristemente noto per altri decessi. L’uomo scomparso ieri sera nella zona di Isola del Cantone è stato recuperato cadavere nelle vicinanze della diga che forma il laghetto spesso meta di turisti ignari del pericolo che si nasconde tra le acque.

Le ricerche erano andate avanti per tutta la serata sino al ritrovamento dell’auto vicino al lago e i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il fondale trovando il cadavere.

Non è ancora chiaro se l’uomo sia morto affogato nelle acque del lago dove spesso si formano mulinelli e goghi che hanno già provocato molti decessi o se, invece, sia vittima di un malore o, ancora, se abbia compiuto un gesto estremo.