Tasso di positività in calo in Liguria ma il bollettino della Regione Liguria registra ancora tre decessi e 1.687 nuovi casi di contagio.

Le vittime (decedute tra il 27 e il 28 luglio) sono due donne di 81 e 97 anni e un uomo di 81 anni.

Con 8.887 test molecolari e antigenici su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti sono stati scoperti ben 1.687 casi di infezione ma il tasso di positività in Liguria scende al 18.9%.

In lieve aumento il numero delle persone ricoverate (470) e anche quello dei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva con sintomi gravi e gravissimi (8).

Calano di 452 unità le persone in isolamento domiciliare (19.390).

In aumento costante il numero delle persone vaccinate con la quarta dose booster del vaccino che, al momento, rappresenta l’unica vera forma di protezione di cui disponiamo oltre all’uso delle mascherine nelle zone affollate e l’auto-distanziamento.