Genova – Ancora fiamme, sulle alture di Prà, nella zona di via Novella e via 2 dicembre, al Cep. Si tratta del terzo incendio in pochi giorni e ancora una volta l’allarme è stato grande perché le fiamme sono divampate ancora una volta vicino alle abitazioni.

Quasi certa l’origine dolosa del rogo e le indagini sono in corso per risalire all’identità del piromane che rischia di dover risarcire i danni provocati oltre ad una condanna per incendio doloso.

Le squadre dei vigili del fuoco e dei volontari anti incendio sono salite per la terza volta in via Novella per domare le fiamme che hanno nuovamente bruciato terreni incolti e orti abusivi.

Spente le fiamme sono partire le indagini. In particolare si chiede ai residenti di segnalare movimenti sospetti e targhe di moto e auto che possono aver sostato in zona. Il timore è che il maniaco possa colpire ancora.