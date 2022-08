Genova – Il corteo dei lavoratori dell’Ansaldo si è sciolto ma restano i problemi al traffico del ponente genovese, in tilt per ore a causa della manifestazione.

La protesta dei dipendenti Ansaldo per chiedere maggiore attenzione da parte delle Istituzioni alla grave situazione economica dell’azienda ha causato la paralisi dell’autostrada A7 e A10 nel tratto genovese e non solo ma anche della rete viaria cittadina, da e per il ponente.

La protesta è iniziata questa mattina, con lo sciopero davanti alla sede di Ansaldo, in via 30 giugno, a Campi, e poi si è trasformata in un corteo con oltre mille partecipanti che ha attraversato le vie del ponente paralizzando l’asse viario.

La protesta si è poi spostata al casello di Genova Ovest dove si sono vissuti momenti di tensione con gli automobilisti e i camionisti bloccati, ma anche con i residenti della zona che protestavano dalle finestre.

Dopo lunghe trattative il corteo si è sciolto ma resta altissima la preoccupazione dei lavoratori per i posti di lavoro ed il futuro dell’azienda dopo la diffusione dei dati economici dell’Ansaldo e l’analisi dei sindacati.