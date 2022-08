Altri sei decessi, 1.310 nuovo casi di contagio ma ricoveri in calo in Liguria. E’ il bilancio dell’emergenza sanitaria ancora in atto e fotografata quotidianamente dal bollettino della Regione Liguria.

Le sei persone decedute (tra il 1 e il 3 agosto) avevano un’età tra i 75 e i 94 anni e portano il numero dei decessi per covid a 5.457 da inizio pandemia.

In leggero calo il numero delle persone ricoverate in ospedale con il covid (421), 20 in meno rispetto al giorno precedente mentre aumenta il numero dei pazienti gravi gravissimi nei reparti di Terapia intensiva (10).

Con 7.497 test – su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone – sono stati scoperti 1.310 nuove infezioni così distribuite per provincia:

Genova 498

Savona 280

La Spezia 215

Imperia 186

Chiavari e Tigullio 127