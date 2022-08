Genova – Un tamponamento a catena ha mandato in tilt il traffico sull’autostrada A7 Genova- Milano nel tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest. Per cause ancora da accertare ben 4 auto si sono tamponate una dopo l’altra e due bambini sono rimasti feriti fortunatamente in modo non grave.

Sul posto sono arrivate, non senza difficoltà, diverse ambulanze e i due bambini sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Gaslini mentre gli adulti hanno rifiutato il ricovero.

Nella zona il traffico è andato completamente in tilt e una lunga coda ha paralizzato il traffico intorno alle 11.

Sul posto anche i vigili del fuoco per spostare le auto incidentate e bonificare il tratto di strada che è stato poi riaperto.