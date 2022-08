Genova – Ancora fiamme, questa mattina, sulle alture di Prà ed ancora paura per i residenti che nei giorni scorsi hanno visto le fiamme avvicinarsi pericolosamente alle abitazioni.

Il fumo è stato avvistato questa mattina e subito è scattato l’allarme con le chiamate ai Vigili del Fuoco che si sono precipitati sul posto.

Le fiamme sono state domete velocemente ma sembra rafforzarsi la pista di un piromane che agisce nella zona.

Ancora una volta a bruciare sono stati terreni incolti e pieni di rovi ed erba secca ed appare improbabile che le fiamme divampino in serie e in giorni diversi ma ravvicinati.

Le fiamme hanno interessato via Martiri del Turchino e via della Benedicta.