Albenga (Savona) – Grave incidente, questa mattina, intorno alle 7, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate ed una persona è rimasta ferita in modo grave.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il ferito grave è stato estratto dalle lamiere ed affidato al personale del 118 che lo ha trasferito in codice rosso (il più grave) all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Gravi i disagi sul tratto autostradale con diversi chilometri di coda.

notizia in aggiornamento