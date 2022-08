Genova – Torna l’emergenza strade infestate dalle erbacce e anche dalla zona di Marassi arrivano segnalazioni di situazioni al limite dell’incredibile.

In viale Bracelli, che collega la parte bassa con quella alta del quartiere e che è attraversata quotidianamente da centinaia di auto e persone, i marciapiedi sono nuovamente ingombri di erbacce alte sino ad un metro e dai muri spuntano rovi irti di spine.

A rendere ancora più sconcertante la situazione la presenza, in loco di alcuni posteggi per disabili che sono circondati dalle erbacce e dai rovi.

Inutili le numerose segnalazioni agli uffici competenti e cresce la protesta dei residenti sulle pagine social del quartiere.

